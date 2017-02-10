Д. Билялетдинов: давно пропускаю слова Карпина мимо ушей

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов прокомментировал слова бывшего тренера «Спартака» Валерия Карпина, с которым он работал в стане красно-белых с 2012 по 2014 год, о том, что однажды наставник оштрафовал его за возвращение из отпуска с пятью лишними килограммами.
«Мне есть чем ответить Георгичу, но уже устал, если честно, от его упоминаний. Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей. Неинтересно. У Карпина проблемы со счётом, наверное. У меня таких проблем с лишним весом нет, и добавить к этому нечего. Моё отношение к Карпину все знают. Может говорить что угодно – оно не поменяется. Его отношение ко мне, наверное, такое же, но мне по барабану. Если человек неприятен, это навсегда. Никаких компромиссов», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».