«Амкар» уступил сборной Узбекистана в контрольном матче

«Амкар» проиграл сборной Узбекистана в товарищеском матче, проходившем в Турции, сообщает пресс-служба пермяков. В составе узбекской команды выступали только игроки из национального первенства.
Контрольный матч
«Амкар» — Сборная Узбекистана — 0:1
Гол: Сергеев, 19.
«Амкар»: Хомич (Будаков, 70), Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев (Идову, 60), Милькович, Огуде (Йовичич, 46), Комолов (Анене, 65), Гол, Костюков, Бодул (Салугин, 60).
Сборная Узбекистана (стартовый состав): Лобанов, Ашурматов, Тухтаходжаев, Андреев, Кутыбаев, Ахмедов, Хошимов, Искандеров, Шомуродов, Бикмаев, Сергеев.