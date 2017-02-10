Каряка: «Амкар» в очередной раз подвела реализация

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Узбекистана (0:1).
«Матч прошёл в хорошей, жёсткой борьбе. Нашей командой было создано немало голевых моментов, но в очередной раз подвела реализация.
Первый тайм провели неплохо, однако забить не удалось. Януш Гол не реализовал пенальти, назначенный за снос Костюкова. Практически сразу после этого мы допустили потерю мяча у нашей штрафной, последовал удар в девятку, и мяч от перекладины влетел в ворота.
Второй тайм мы начали не очень хорошо, но затем удалось выровнять игру. Создали у ворот соперника немало моментов: не реализовали выход один на один, Комолов бил практически по пустым воротам, но попал в защитника, были моменты у Салугина и Гола. Считаю, матч провели неплохо, но в финальной стадии атак нашим игрокам так и не удалось найти нужных действий для их завершения», — сказал Каряка в интервью клубной пресс-службе.