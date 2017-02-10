Фонсека: «Шахтёр» почти готов к матчу с «Сельтой», будет интересная игра

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека рассказал, готова ли его команда к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».
«Думаю, команда практически готова. Но в течение этой недели мы ещё будем дорабатывать некоторые детали, относящиеся непосредственно к поединку с «Сельтой». Нас ждёт сложный первый матч, поскольку играем на выезде. Уверен, он будет интересный», — сказал Фонсека в интервью клубной пресс-службе.
Первый матч между «Сельтой» и «Шахтёром» состоится 16 февраля в Испании, ответная игра пройдёт на Украине 23 февраля.