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Канте: «Челси» — клуб чемпионов, здесь люди не витают в облаках

11 февраля 2017, суббота. 12:18. Футбол
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, который в прошлом сезоне стал чемпионом Англии в составе «Лестер Сити», сравнил ситуацию внутри команд в прошлом и в нынешнем сезонах.

«Всё по-другому. В прошлом сезоне на этом этапе мы были на первой строчке, но мы не знали, победим ли, потому что в затылок дышало много команд-соперников. Тут, в «Челси», всё по-другому. Это клуб чемпионов. Мы хотим все выиграть и всегда быть первыми. Это не что-то особенное, мы стараемся выигрывать в каждом матче.
В «Челси» 80–90 % игроков уже что-то выигрывали, с «синими» или в других клубах. И заметно, что люди не витают в облаках и не почивают на лаврах, потому что ничего ещё не решено», — цитирует Канте официальный сайт лондонского клуба.
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Челси Н'Голо Канте
Новости. Футбол
11 февраля 2017, суббота
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