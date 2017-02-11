Калинич: вопрос с переходом в Китай для меня закрыт

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич прокомментировал информацию о возможном переходе в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее сообщалось, что «фиалки» согласились продать хорвата за € 38 млн, а сам игрок будет зарабатывать в Китае € 12 млн в год.
«Если бы я согласился, сделка была бы уже оформлена, несмотря на то, что я не знаю, как ответил бы клуб. Фабио Каннаваро звонил мне в январе, но для меня вопрос уже закрыт, и я не намерен к нему возвращаться.
Я не знаю точную сумму, которая была предложена, но деньги – далеко не главное в жизни. Я всего лишь полтора года живу в Италии и не хочу уезжать. Думаю, я ещё могу проявить себя в Европе.
Я на самом деле не стою € 50 млн, которые прописаны в качестве отступных, и сомневаюсь, что кто-то заплатит их за меня. Я не требовал этот пункт, всё это обсуждалось моим агентом и руководством клуба», — цитирует Калинича Football Italia.