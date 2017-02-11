Бартон: Канте, вероятно, лучший игрок АПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Бёрнли» Джои Бартон в преддверии домашнего матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» поделился мнением о полузащитнике лондонской команды Н’Голо Канте.
В ноябре прошлого года Бартон после конфликта с главным тренером «Рейнджерс» и партнёрами по команде со скандалом покинул шотландский клуб, а в зимнее трансферное окно на правах свободного агента присоединился к «Бёрнли».
«Безмерно уважаю «Рейнджерс» как футбольный клуб, его болельщиков и традиции. Не намерен давать какие-либо интервью или же возможность публике копаться в грязном белье, касающемся меня и «Рейнджерс». Я не стремлюсь таким образом привлекать внимание.
Сейчас я полностью сосредоточен на воскресной игре за «Бёрнли» с «Челси» и на противостояние с Канте. Намерен показать хорошую игру против, возможно, лучшего игрока АПЛ в этом сезоне, потому выложусь на все сто процентов. Нам предстоит непростой матч. Не могу позволить себе растрачивать энергию на то, чтобы оглядываться назад, ведь впереди меня ждёт просто потрясающий вызов», — цитирует Бартона talkSPORT.
Матч «Бёрнли» — «Челси» пройдёт на стадионе «Терф Мур» 12 февраля.