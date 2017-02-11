Е. Калешин: особого расстройства от проигрыша «Тамбову» «Кубань» не испытывает

Тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от выездного матча 1-го тура группового этапа Кубка ФНЛ с «Тамбовом» (1:2).
«Я думаю, что матч получился очень интересным, напряжённым и интенсивным. Несмотря на то, что газон был не самого лучшего качества, мы увидели качественную игру. К сожалению, мы уступили в этом матче, но на сегодняшний день перед командой не стояла задача добиться победы во что бы то ни стало в этом конкретном поединке, поэтому особого расстройства не испытываем. Те моменты, которые мы тренировали, прослеживались в игре, команда старалась играть в агрессивный футбол. Соперник поддержал нас в этом отношении», — цитирует Калешина сайт «Кубани».