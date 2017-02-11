Куман: Лукаку источал опасность, но Вальдес показал свой класс

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от выездного матча 25-го тура АПЛ с «Мидлсбро» (0:0).
«Команда играла вполне нормально. Мы сыграли на ноль в четырёх из шести последних матчей, и меня это радует. Забить „Мидлсбро“ было тяжело, потому что эта команда может похвастать хорошо организованной обороной. Думаю, ничья справедлива, хотя моментов у нас было больше. Но защитники сегодня играли лучше нападающих.
Ромелу Лукаку источал опасность, но Виктор Вальдес показал свой класс и сделал несколько шикарных сейвов. Ромелу сегодня много работал на команду», — цитирует Кумана Sky Sports.
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