Сёмин: надеюсь, в ближайшее время Ан. Миранчук начнёт тренироваться на поле

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в ближайшее время может вернуться к тренировкам на поле. Об этом в беседе с пресс-службой клуба рассказал главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.
«Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении. К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнёт тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу!
На этом сборе будут определённые изменения в тренировочной работе: сосредоточимся на скоростных показателях, будет очень много игровых упражнений, а сами тренировки станут менее продолжительными.
На предыдущих двух сборах с нами работал ряд молодых игроков, они прошли хорошую подготовку. Теперь им необходимо войти в игровой режим, чтобы начать сезон в хороших кондициях. Игровую практику они получат в молодёжном составе. Ребята хорошо выглядели, так что их работой я доволен», — рассказал Сёмин.
«Локомотив» проводит третий зарубежный сбор, который проходит в Испании.