Cборная Англии в матче с Сербией отметилась уникальным достижением в истории Евро

Сборная Англии одержала победу в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, обыграв Сербию со счётом 1:0. Таким образом, Англия победила в пяти матчах подряд с сухим счётом на групповых стадиях Евро.

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 Англия сыграла вничью со Словакией (0:0). Затем на групповом этапе Евро-2020 англичане обыграли хорватов и чехов с одинаковым счётом (1:0), а также поделили очки с шотландцами (0:0).

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.