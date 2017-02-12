Диарра сообщил Руди Гарсии, что не готов играть за «Марсель»

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра удивил главного тренера и партнёров по команде. В субботу футболист провёл тренировку с «провансальцами» и должен был отправиться на игру с «Нантом», которая состоится 12 февраля, но не сделал этого.
По информации L’Equipe, Диарра уведомил главного тренера Руди Гарсию, что не чувствует себя готовым играть за «Марсель». Ранее наставник «провансальцев» сообщил, что как только француз наберёт форму, то будет бороться за место в стартовом составе.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах французской Лиги 1.