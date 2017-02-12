Банега получил травму и не поможет «Интеру» в матче с «Эмполи»

Полузащитник «Интера» Эвер Банега пропустит матч 24-го тура итальянской Серии А с «Эмполи», который состоится 12 февраля. Об этом сообщает Football Italia.
Аргентинец вывихнул колено на тренировке и будет вынужден пропустить ближайшую игру. Сколько времени Банеге потребуется на восстановление, не сообщается.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Эвер Банега принял участие в 18 матчах (15 в основном составе), забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.
Матч между «Интером» и «Эмполи» начнётся в 17:00 мск.
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