Болельщик «Барселоны» получил ранение в результате нападения фанатов «Алавеса»

Накануне матча 22-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона» около 50 фанатов местного клуба, которые были вооружены палками и металлическими прутьями, напали на 20 болельщиков «Барселоны» в одном из баров, сообщает Mundo Deportivo. Хулиганы бросали в посетителей заведения столы и стулья.
В результате инцидента один из поклонников каталонского клуба получил тяжёлые ранения и был доставлен в местную больницу. Полицейским удалось задержать только одного из нападавших – 19-летнего болельщика «Алавеса».