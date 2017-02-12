Тигиев: кто не хочет играть в «Спартаке»? Думаю, все хотят там оказаться

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак».
«Ну, у кого нет желания играть в «Спартаке»? Думаю, все хотят там оказаться. Но пока я остаюсь игроком «Анжи» и лечу с командой на третий сбор. Они договариваются с моим агентом, я сам деталей не знаю, я жду его.
Я, в принципе, и в «Анжи» не жалуюсь, но, думаю, сами понимаете, что хочется расти, тем более есть возможность поиграть в клубе уровнем выше. Будет трансфер — будет, не будет — буду продолжать работать, чтобы он в итоге состоялся. Если не произойдёт, может, останусь, может, нет, не могу сейчас сказать», — сказал Тигиев.