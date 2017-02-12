Коста, Азар и Педро выйдут с первых минут в составе «Челси» на матч с «Бёрнли»

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Челси» на матч 25-го тура чемпионата Англии.
В составе лондонской команды с первых минут в нападение сыграют Диего Коста, Эден Азар и Педро.
«Бёрнли»: Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Бартон, Вествуд, Брэйди, Бойд, Грэй, Барнс.
«Челси»: Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич, Азар, Педро, Коста.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» – «Челси». Начало встречи — в 16:30 мск.
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