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Коста, Азар и Педро выйдут с первых минут в составе «Челси» на матч с «Бёрнли»

12 февраля 2017, воскресенье. 16:10. Футбол
Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Челси» на матч 25-го тура чемпионата Англии.

В составе лондонской команды с первых минут в нападение сыграют Диего Коста, Эден Азар и Педро.

«Бёрнли»: Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Бартон, Вествуд, Брэйди, Бойд, Грэй, Барнс.

«Челси»: Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич, Азар, Педро, Коста.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» – «Челси». Начало встречи — в 16:30 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бёрнли Челси Диего Коста Педро Родригес Эден Азар
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