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Состав сборной Грузии по футболу на Евро-2024: список игроков

Сборная Грузии объявила расширенный состав на Евро-2024
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Сборная Грузии по футболу объявила расширенную заявку на чемпионат Европы — 2024. В состав грузинской национальной команды вошли следующие футболисты:

Вратари: Георгий Мамардашвили, Гиорги Лория, Лука Гугешашвили;

Защитники: Соломон Кверквелия, Георгий Гвелесиани, Гурам Кашия, Джемал Табидзе, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Отар Какабадзе, Георгий Гочолеишвили, Георгий Цитаишвили;

Полузащитники: Квеквескири, Чакветадзе, Меквабишвили, Канкава, Китеишвили, Кочорашвили, Шенгелия, Алтунашвили, Лобжанидзе;

Нападающие: Зивзивадзе, Микутадзе, Кварацхелия, Давиташвили, Квилитаия.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Первой сборной в Европе, которая объявила состав на континентальное первенство, стала национальная команда Венгрии.

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