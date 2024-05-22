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«Урал» объявил о подписании контракта с Итало на полноценной основе

«Урал» объявил о подписании контракта с Итало на полноценной основе
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Бразильский защитник Итало стал полноценным игроком екатеринбургского «Урала». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне-2023/2024 бразилец выступает за «Урал» на правах аренды из португальской «Санта-Клары». Отмечается, что футболист подписал с «Уралом» контракт сроком на три года.

«Рады, что 22-летний талантливый футболист стал полноправным игроком нашего клуба. Желаем Итало продолжать радовать своей игрой болельщиков «Урала»!» — написано в заявлении екатеринбургского клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Итало провёл 23 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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