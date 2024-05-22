«Интер» перешёл в собственность американского фонда Oaktree

Американский фонд Oaktree взял под контроль итальянский «Интер». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что это произошло после того, как Suning Group не вернула долг по кредиту, который составлял € 368 млн.

«Как новая группа собственников мы понимаем огромную ответственность перед обществом и историческим наследием «Интера». Мы стремимся к долгосрочному успеху «нерадзурри» и верим, что наши амбиции в отношении клуба совпадают с амбициями его страстных поклонников в Италии и по всему миру.

Наша первоначальная цель — обеспечить операционную и финансовую стабильность клуба. Мы с большим уважением относимся к руководству «Интера» и надеемся на тесное сотрудничество с ними, чтобы обеспечить сильное руководство клубом. Завоевание второй звезды стало решающим моментом для клуба, и наша цель — продолжить успех, достигнутый на поле, на пути долгосрочного роста и преуспевания», — сказал генеральный директор Oaktree Алехандро Кано.