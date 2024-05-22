Сутормин: «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин полагает, что Российскую Премьер-Лигу сезона-2023/2024 выиграет «Зенит».

«Давно такого не было, когда сразу три клуба разыгрывают чемпионство. Сложно сказать, как всё сложится в последнем туре. У «Динамо» есть настоящий чемпионский фарт, они, кстати, напомнили мне «Спартак» 2017 года. Но всё-таки я надеюсь, что расклады случатся так, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, Сутормин является игроком «Зенита», за «Сочи» футболист выступал на правах аренды. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», отстающий от бело-голубых на три очка. В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 мск.