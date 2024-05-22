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Газизов: «Динамо» интересно всем в Дагестане, каждый наш четвёртый подписчик ― женщина

Газизов: «Динамо» интересно всем в Дагестане, каждый наш четвёртый подписчик ― женщина
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о популярности клуба в Дагестане.

Когда я пришёл в клуб, всё уже было почти готово. Зная Гаджи Гаджиева, было понятно, что надо двигаться вперёд. У меня не было сомнений, что мы идём в правильном направлении. Может, где-то нужно было лоска придать, но в целом всё было как надо. Я очень рад, что оказался в клубе. Не пойти работать к такой глыбе, как Гаджи Муслимович, было бы преступлением. Я пришёл в «Динамо» учиться, многое взял от всех за это время.

Когда ты окружён опекой, как здесь, когда рядом есть старший товарищ и учитель, конечно, проще. Здесь столько людей, которые горой стоят за этот клуб. Я боюсь кого-то забыть. А с болельщиками что творится! Посещаемость — 20–22 тысячи человек. И если посмотреть, кто приходит на стадион, то там очень много женщин с детьми. Все почувствовали безопасность. В социальных сетях у нас тоже мощнейший прирост — под 200%. В нашем телеграм-канале каждый четвёртый подписчик — женщина. Наш клуб интересен всем в Дагестане. Основная наша аудитория — от 13 до 35 лет», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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