Источник: Сперцян не интересен «Боруссии», на игрока «Краснодара» есть претендент в Италии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдёт в дортмундскую «Боруссию». Футболиста из РПЛ нет в шорт-листе «шмелей», несмотря на слухи, которые ранее появлялись в СМИ, информирует инсайдер Грач Хачатрян в своих соцсетях.

При этом отмечается, что интерес к Сперцяну проявляют многие другие клубы. А одна из итальянских команд уже наводит справки об Эдуарде.

Напомним, в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн. Ранее в СМИ появились слухи, что «Боруссия» видит в Сперцяне потенциального сменщика Марко Ройса.