Нападающий «Барселоны» Левандовски назвал фаворита Евро-2024

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски назвал главного претендента на победу на чемпионате Европы — 2024.

«Франция — фаворит? Да. Возможно, наряду с Англией и Португалией. Но Франция — главный претендент на победу», — приводит слова Левандовского французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Польши начнёт путь на Евро-2024 в группе D с национальными командами Франции, Нидерландов и Австрии. Отметим, что рекордсменами по числу побед на чемпионатах Европы являются две сборные — Германия и Испания.