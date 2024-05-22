Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Госдуме заявили о необходимости обсуждения эффективности Fan ID в РПЛ

В Госдуме заявили о необходимости обсуждения эффективности Fan ID в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя Государственной думы РФ, кандидат на выборах президента России 2024 года Владислав Даванков высказался о внедрении карты болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Я однозначно не поддерживаю Fan ID. Мы не голосовали за этот законопроект. Время покажет, но мы как партия («Новые люди». — Прим. «Чемпионата») не поддержали законопроект. Мы видим пустые трибуны. Это значит, что если закон не действующий, то пришло время посмотреть на него ещё раз, дать какие-то новые предложения.

Возможная отмена Fan ID? Важно то, что я своими глазами вижу пустые трибуны, а значит, что решение не работает. Мы с несколькими фракциями обсуждали этот вопрос, думаю, пришло время заново начать обсуждение, эффективна ли эта мера», — приводит слова Даванкова Metaratings.

Напомним, персонифицированная карта болельщика необходима для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги и Суперфинала Фонбет Кубка России с 1 декабря 2022 года.

Материалы по теме
Объединение фанатов тульского «Арсенала» могут признать экстремистским
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android