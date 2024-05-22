Агент Барбоза: вряд ли Тюкавин может быть в шорт-листе мадридского «Атлетико»

Агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в мадридский «Атлетико».

«Тюкавин — игрок, который на виду. К нему есть определённый интерес с учётом того, что он уже показал, что имеет большое будущее. Рынок в ближайшее время будет давать ответ, насколько его трансфер в Европу возможен.

Перейти в «Атлетико» Мадрид ему может быть сложнее. В этой команде очень много хороших игроков. Вряд ли Тюкавин может быть в шорт-листе мадридского «Атлетико» — пока он не соответствует их требованиям», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Константин Тюкавин провёл 29 матчей, в которых забил 15 мячей и оформил девять голевых передач. Также на счету нападающего восемь игр и два гола в Фонбет Кубке России.