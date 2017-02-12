Симеоне: «Атлетико» потерял уверенность в себе, а соперники улучшили результаты

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о проблемах мадридской команды в текущем сезоне. На этой неделе «матрасники» вылетели из Кубка Испании и опустились на пятую строчку в турнирной таблице Примеры.
«Мы потеряли уверенность в себе, а наши соперники улучшили свои результаты, поэтому мы должны много работать, чтобы достичь поставленных на этот сезон целей. У „Реала“ фантастический сезон, „Вильярреал“, как всегда, сражается, а „Севилья“ в этом году сделала ставку на чемпионат, а не еврокубки. Во второй половине сезона хотим выступить так, как против „Барселоны“ в Кубке», — цитирует Симеоне Goal.