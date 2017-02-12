Куртуа: «Челси» должен радоваться, одно очко в гостях у «Бёрнли» не так плохо

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от ничьей с «Бёрнли» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и закончилась со счётом 1:1.
«С „Бернли“ очень трудно играть на выезде, это один из лучших клубов АПЛ, если говорить об игре на своём поле. Газон был не лучшего качества, холодная погода тоже сказалась. Мы хорошо начали матч, забили, но потом пропустили и после этого минут 20 не могли найти свою игру. Моментов почти не было, так что „Челси“ должен радоваться ничьей. Одно очко — это не так плохо», — цитирует Куртуа BBC.