Джеко: в следующий раз попрошу кого-то другого пробить пенальти

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился впечатлениями от матча 24-го тура Серии А против «Кротоне» (2:0). Боснийский футболист не забил второй пенальти в сезоне, но смог отличиться с игры.
«В Серии А всегда непросто играть. „Кротоне“ не создал много опасных моментов, а мы сделали то, что должны были.
В следующий раз я попрошу кого-то другого пробить пенальти. Главное, что я свой гол всё равно забил. А пенальти не всегда забиваются. Это бывает», — приводит слова Джеко интернет-портал Football Italia.