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Талалаев: хотел выпустить молодого, а он без щитков. Сказал ему направление, куда идти

Талалаев: хотел выпустить молодого, а он без щитков. Сказал ему направление, куда идти
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев после матча 33-го тура Мелбет Первой лиги с «Кубанью» (1:0) рассказал о случае с неготовым футболистом на скамейке запасных.

«Есть футболисты, которые не хотят играть. В матче с «Ленинградцем» хотел выпустить молодого футболиста, а он без щитков. Сегодня такой же случай был. Я ему сказал направление, куда он должен идти», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, после того как «Акрон» 20 мая в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» под руководством Андрея Талалаева не опустятся ниже второго места в турнирной таблице по итогам текущего сезона. Эти два клуба напрямую и обеспечили себе путёвку в следующий розыгрыш РПЛ.

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