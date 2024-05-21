Мозес рассказал о своём самом ярком воспоминании в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес назвал самое яркое воспоминание в московской команде.

«Самое яркое воспоминание? Европа, Европа, Европа. Часто вспоминаю наше выступление в Лиге Европы. Мы могли выйти в четвертьфинал. Очень жаль, что нас тогда исключили. Ничего не поделать. Но очевидно, что многое изменилось с того момента. Мы классно бились друг за друга как команда. Да, Лига Европы — самое яркое, что было у меня в «Спартаке», — сказал Мозес в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе. 33-летний нигерийский футболист за это время сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

«Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 49 очков за 29 матчей.

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