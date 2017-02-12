Ткачёв продолжает тренироваться вне общей группы «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» провели две тренировки во второй день заключительного сбора в Турции, информирует официальный сайт самарской команды. В занятиях приняли участие все футболисты, кроме Сергея Ткачёва. Полузащитник ещё с конца января занимается по индивидуальной программе из-за повреждения.
Утреннее занятие «Крыльев Советов» прошло в тренажёрном зале, вечером футболисты вышли на поле отеля в Белеке и провели полноценную тренировку с мячами. Ближайший контрольный матч российская команда проведёт 16 февраля — её соперником станет «Пахтакор».