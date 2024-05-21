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«Челси» уволил Почеттино из-за несоответствия философий — The Telegraph

«Челси» уволил Почеттино из-за несоответствия философий — The Telegraph
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Руководство «Челси» приняло решение уволить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с поста главного тренера лондонского клуба из-за «философских разногласий». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, между боссами «Челси» и Почеттино не было ярко выраженной напряжённости. Их различия были «более философскими» и касались динамики работы клубной структуры.

Подчёркивается, что руководство «Челси» приняло решение, что сейчас наиболее подходящий момент для увольнения Почеттино. По мнению боссов лондонского клуба, отставка аргентинского специалиста на текущий момент не станет такой же шокирующей для болельщиков «синих», каким в своё время оказалось увольнение немецкого специалиста Томаса Тухеля.

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