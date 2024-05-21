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Клаудио Раньери завершит карьеру по окончании нынешнего сезона — Ди Марцио

Клаудио Раньери завершит карьеру по окончании нынешнего сезона — Ди Марцио
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72-летний тренер Клаудио Раньери завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, сегодня, 21 мая, «Кальяри», который Раньери возглавлял с 2023 года, объявил об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера.

В период своей тренерской карьеры Раньери выиграл чемпионат Англии, возглавляя «Лестер» (сезон-2015/2016). В сезоне-1995/1996, занимая должность главного тренера «Фиорентины», Раньери завоевал Кубок Италии. В сезоне-1996/1997 вместе с «фиалками» итальянский тренер выиграл Суперкубок Италии. Также Раньери в качестве тренера «Валенсии» завоевал Кубок Испании (сезон-1998/1999), Кубок Интертото (1998 год) и Суперкубок УЕФА (2004 год).

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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