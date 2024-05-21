Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Федотов оценил работу судьи в матче «Спартак» — «Рубин»

Игорь Федотов оценил работу судьи в матче «Спартак» — «Рубин»
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судейской бригады под руководством Владимира Москалёва в матче 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином», который завершился со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Бонгонда – 20'     2:0 Зобнин – 28'     3:0 Мартинс – 64'     3:1 Даку – 77'    

«Хорошая работа Москалёва. Больше здесь вообще нечего сказать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На 21-й минуте счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 28-й минуте полузащитник Роман Зобнин забил второй мяч «Спартака». На 63-й минуте полузащитник хозяев Кристофер Мартинс довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте нападающий Мирлинд Даку сократил отставание гостей.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место.

Материалы по теме
«С этим арбитром давно всё ясно. Понимание игры отпало напрочь». Судейство в 29-м туре РПЛ
Эксклюзив
«С этим арбитром давно всё ясно. Понимание игры отпало напрочь». Судейство в 29-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android