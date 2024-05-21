Игорь Федотов оценил работу судьи в матче «Спартак» — «Рубин»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судейской бригады под руководством Владимира Москалёва в матче 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином», который завершился со счётом 3:1.

«Хорошая работа Москалёва. Больше здесь вообще нечего сказать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На 21-й минуте счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 28-й минуте полузащитник Роман Зобнин забил второй мяч «Спартака». На 63-й минуте полузащитник хозяев Кристофер Мартинс довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте нападающий Мирлинд Даку сократил отставание гостей.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место.