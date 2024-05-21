Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты «Челси» выступали за сохранение Почеттино в качестве тренера команды — Джейкобс

Футболисты «Челси» выступали за сохранение Почеттино в качестве тренера команды — Джейкобс
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты «Челси» были удивлены новостью об увольнении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с поста главного тренера лондонского клуба. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игроки «синих» выступали против увольнения Почеттино с должности главного тренера команды.

Напомним, «Челси» объявил об увольнении аргентинского специалиста сегодня, 21 мая.

Почеттино был назначен на должность главного тренера «синих» летом 2023 года. За этот период под его руководством «Челси» провёл 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержал победу, 10 раз сыграл вничью и 14 раз потерпел поражение.

По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Материалы по теме
«Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android