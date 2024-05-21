Футболисты «Челси» выступали за сохранение Почеттино в качестве тренера команды — Джейкобс

Футболисты «Челси» были удивлены новостью об увольнении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с поста главного тренера лондонского клуба. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игроки «синих» выступали против увольнения Почеттино с должности главного тренера команды.

Напомним, «Челси» объявил об увольнении аргентинского специалиста сегодня, 21 мая.

Почеттино был назначен на должность главного тренера «синих» летом 2023 года. За этот период под его руководством «Челси» провёл 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержал победу, 10 раз сыграл вничью и 14 раз потерпел поражение.

По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

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