Экс-игрок ЦСКА Вернблум закрыл доступ к постам в своей соцсети после скандального интервью

Бывший опорный полузащитник московского ПФК ЦСКА Понтус Вернблум закрыл доступ к своим публикациям в соцсети Х (ранее Twitter) после того, как он начал получать массовые оскорбления от людей, оставшихся недовольными его интервью, в котором он в отрицательном ключе говорит о переходе в стан красно-синих и времени пребывания в нём.

Напомним, Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта.

Выступая за армейцев, шведский футболист трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок России, а также дважды завоёвывал Суперкубок России.

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