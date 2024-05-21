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Березовский рассказал, в чём Лещук сильнее Шунина

Березовский рассказал, в чём Лещук сильнее Шунина
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Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский сравнил потенциал голкиперов бело‑голубых Антона Шунина и Игоря Лещука.

«В чем Лещук сильнее Шунина? С юных лет Игорь выделялся прежде всего игрой в ближнем бою. Выход один на один, удары с близких расстояний — такие микродуэли всегда были его козырем. Постепенно он прибавлял во всем — сейчас это полноценный вратарь», — приводит слова Березовского Sport24.

«Динамо» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53 очка). Бело‑голубым для победы в чемпионате достаточно набрать одно очко. В последнем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Краснодаром». На протяжении нынешнего сезона Шунин и Лещук делят пост первого номера московского клуба.

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