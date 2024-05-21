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«Севилья» вступила в переговоры с Сарри — Галетти

«Севилья» вступила в переговоры с Сарри — Галетти
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«Севилья» направила предложение о работе итальянскому специалисту Маурицио Сарри. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Севилья» предложила Сарри контракт сроком на три года. Сообщается, что Сарри готов принять предложение испанского клуба при условии приобретения всех необходимых итальянцу игроков в течение грядущего летнего трансферного окна, а также включения в тренерский штаб шести помощников.

Последним клубом в карьере 65-летнего специалиста был «Лацио», который он возглавлял с июня 2021 по март 2024 года. По итогам сезона-2023/2024 римский клуб занял седьмое место с 60 очками.

За свою тренерскую карьеру Сарри выиграл два трофея: Кубок Италии с «Ювентусом» (2019/2020) и Лигу Европы с «Челси» (2018/2019).

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