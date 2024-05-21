Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Икер Касильяс: считаю Тони Крооса фантастическим игроком

Икер Касильяс: считаю Тони Крооса фантастическим игроком
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс отреагировал на новость о завершении карьеры полузащитником «сливочных» Тони Кроосом после Евро-2024.

«У каждого игрока наступает момент, когда он понимает, что пора заканчивать карьеру. Желаю ему всего наилучшего, благодарю за всё, что он сделал для «Реала», я считаю, что он фантастический игрок.

Он пришёл очень тихо, не имея широкой известности, которая у него сегодня есть на мировом уровне, и завоевал привилегированное место среди всех мадридцев. Он был очень важным игроком для «Реала», — приводит слова Касильяса Relevo.

Напомним, немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на решение Крооса завершить карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android