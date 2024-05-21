«Не знаю, что смутило Левникова». Игорь Федотов — о судействе в игре «Ростова» и «Балтики»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судейской бригады под руководством Кирилла Левникова в матче 29-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Балтикой», который завершился со счётом 2:1.

«Левников хорошо отработал. Но надо было показывать жёлтую игроку «Ростова» за срыв перспективной атаки. Не знаю, что смутило Левникова. Также есть вопросы по ассистентам, которые не поднимали флаг при «вне игры» и поднимали, когда не надо. Хотя Левников выдержал планку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 43 очка и занимает седьмое место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.