Конте: на титул чемпиона Англии сейчас претендуют шесть команд

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Бёрнли» (1:1) в 25-м туре АПЛ и оценил ситуацию в чемпионской гонке.
«Мы пытались играть в футбол и создавать моменты, однако наш соперник был нацелен прежде всего на разрушение, играл на длинных мячах и навязывал агрессивную борьбу на подборе. Я уважаю любой стиль игры и не хочу судить другие команды. В домашних матчах „Бернли“ набрал 29 очков и идёт третьим в условной таблице, отставая только от нас (34) и „Тоттенхэма“ (33). Это подтверждает, что дома они очень сильны.
До конца чемпионата осталось ещё 13 игр, и если кто-то считает, что борьба за победу уже закончилась, он ошибается. На титул сейчас претендует сразу шесть команд, и до конца сезона может случиться всё что угодно. Мы должны продолжать работать и стараться выигрывать такие матчи, как был сегодня. Я доволен отношением моих игроков к делу и их стремлением побеждать, но такие потери могут случиться в любой момент. Мы должны думать только о своей задаче и не оглядываться на других. Мы нацелены добиться серьёзных целей в этом сезоне. Сначала необходимо выигрывать свои матчи, и лишь после этого можно задумываться о результатах соперников», — цитирует Конте сайт «Челси».