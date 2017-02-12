Кураньи покинул расположение брестского «Динамо»

Московское «Динамо» 13 февраля проведёт товарищеский матч с «Динамо» из Бреста. Как информирует официальный сайт бело-голубых, против них не сыграет нападающий Кевин Кураньи. Бывший футболист московской команды, который провёл несколько тренировок с белорусским клубом и сыграл в контрольной встрече с загребским «Динамо» (0:1), уже улетел из Турции.
Ранее Кураньи уточнил, что не собирался подписывать контракт с «Динамо» из Бреста. Агент 34-летнего немецкого футболиста сообщил, что его клиент лишь поддерживал с белорусами форму.