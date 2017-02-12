Яя Туре: «Манчестер Сити» хотел стать машиной для побед, как «МЮ» и «Барселона»

Хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре отметил, что цели клуба совпадают с его умениями и желаниями.
«С самого начала клуб хотел заполучить хороших игроков, чтобы научиться побеждать и со временем превратить клуб в такую же машину для побед, как „МЮ“ или „Барселона“. Вот почему я пришёл сюда, ведь клуб хотел заполучить больших игроков, игроков-победителей.
Здорово, когда ты должны выиграть в каждом матче, неделю за неделей. Это великолепно, я чувствую себя счастливым, когда побеждаю, потому что не люблю проигрывать. Я знаю, что такое победы, и знаю, каково поднимать трофей в конце сезона», — цитирует Туре сайт «Манчестер Сити».