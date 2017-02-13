Бывший хавбек ФК «Москва» Макси Моралес стал игроком «Нью-Йорк Сити»

29-летний аргентинский полузащитник Макси Моралес пополнил состав «Нью-Йорк Сити», сообщает официальный сайт MLS со ссылкой на «твиттер» репортёра ESPN Хулио Сауседо.
Моралес станет в команде из Нью-Йорка третьим «особенным» игроком (после Андреа Пирло и Давида Вильи), зарплата которого превышает сумму, указанную в качестве общего потолка зарплат в лиге.
Аргентинец с 2007 по 2009 год являлся игроком ФК «Москва», после чего выступал на родине за «Расинг» и «Велес Сарсфилд», затем за итальянскую «Аталанту», а последним его клубом был мексиканский «Леон».