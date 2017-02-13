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Ибрагимович не знает, останется ли в «МЮ» по окончании сезона

13 февраля 2017, понедельник. 03:32. Футбол
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, контракт которого с клубом истекает по окончании сезона, признался, что пока не уверен в своём дальнейшем будущем в составе «красных дьяволов».

«Пока ничего не известно. Я должен забить 100 мячей! Опции продления уже выполнены, но пока ничего не сделано. С моей стороны? Я подожду и посмотрю, что будет дальше», — цитирует шведского форварда FourFourTwo.

В текущем сезоне Ибрагимович забил в общей сложности 20 голов во всех турнирах. Ранее наставник «МЮ» Жозе Моуринью заявил, что уверен в продлении контракта со шведом.
Источник: FourFourTwo Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
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