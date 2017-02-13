Ибрагимович не знает, останется ли в «МЮ» по окончании сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, контракт которого с клубом истекает по окончании сезона, признался, что пока не уверен в своём дальнейшем будущем в составе «красных дьяволов».
«Пока ничего не известно. Я должен забить 100 мячей! Опции продления уже выполнены, но пока ничего не сделано. С моей стороны? Я подожду и посмотрю, что будет дальше», — цитирует шведского форварда FourFourTwo.
В текущем сезоне Ибрагимович забил в общей сложности 20 голов во всех турнирах. Ранее наставник «МЮ» Жозе Моуринью заявил, что уверен в продлении контракта со шведом.