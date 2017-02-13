Аллегри: «Ювентусу» пошёл на пользу переход на схему 4-2-3-1

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Кальяри» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Сан-Элия» и закончилась со счётом 2:0 в пользу «Ювентуса», оба гола забил нападающий Гонсало Игуаин. С 67-й минуты «Кальяри» играл в меньшинстве после удаления Николы Бареллы.
«Игуаин отлично реализует свои моменты, впрочем, это не новость. Также впечатляет то, как упорно он работает на команду. Нам пошёл на пользу переход на схему 4-2-3-1. В определённый момент сезона нужно было что-то поменять. Это было вызвано не нашим турнирным положением, а качеством игры. Игроки почувствовали больше ответственности, и мы стали менее консервативны в тактическом плане.
Хочу, чтобы „Ювентус“ играл зрелищно, ведь по-другому в футболе нельзя. Когда „Кальяри“ остался в меньшинстве, мы должны были разыграться, а вместо этого стали торопиться и принимать неверные решения», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.