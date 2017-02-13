Трапп: «ПСЖ» нет необходимости прятаться от «Барселоны»

Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп считает, что его команда способна на равных бороться с «Барселоной». Этим командам предстоит встретиться друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Все говорят, что задача «ПСЖ» в борьбе с «Барселоной» выглядит бесперспективно. Однако я придерживаюсь совершенно иной точки зрения. Они несколько раз выигрывали этот турнир. С Месси, Неймаром и Суаресом у них линия нападения, которая всегда оказывается на первых полосах газет. Но я каждый день вижу игровые качества наших футболистов. Так что «ПСЖ» нет необходимости прятаться от «Барселоны», — приводит слова Траппа Marca.
Первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 14 февраля на поле французского клуба, ответный – 8 марта.