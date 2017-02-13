Сухина: буду выполнять функции начальника «Локомотива»

Бывший заместитель председателя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союзаСтанислав Сухина станет начальником «Локомотива». Сухина после завершения карьеры арбитра с 2013 по 2016 год был заместителем главы ДСИ РФС.
«Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды. У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком. Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее», — цитирует Сухину ТАСС.