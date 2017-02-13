Бутрагеньо не подтвердил информацию о том, что «Реал» ищет голкипера

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал информацию о том, что «Королевский клуб» заинтересован в приобретении голкипера, поскольку в клубе не очень довольны игрой коста-риканского вратаря Кейлора Наваса. Речь, в частности, шла о футболисте лондонского «Челси» Тибо Куртуа.
«Навас в последнем матче с «Осасуной» выглядел очень уверенным во всех своих действиях. В первом тайме он выручал команду в сложных ситуациях. Это именно то, что нужно «Реалу», поскольку мы много атакуем. Мы очень довольны всеми нашими тремя голкиперами», — цитирует Бутрагеньо Movistar.
«Реал» встречался с «Осасуной» в выездном матче 22-го тура чемпионата Испании и одержал победу со счётом 3:1.