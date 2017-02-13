Моуринью: Шоу должен упорно трудиться и быть терпеливым

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему защитник Люк Шоу не попал в заявку на матч 25-го тура АПЛ с «Уотфордом» (2:0).
«Он должен работать и ждать своего шанса. Против «Уотфорда» на скамейке мне нужен был защитник, который может закрыть несколько позиций, поэтому я выбрал Дармиана. Он может сыграть слева или справа, а в случае экстренной необходимости и в центре.
Всё, что я могу сказать, – Люк работает хорошо. Никаких проблем нет, всегда вступает в борьбу, борется за место в составе», — цитирует Моуринью Sky Sports.
В нынешнем сезоне Люк Шоу принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги.