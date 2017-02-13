Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Моуринью: Шоу должен упорно трудиться и быть терпеливым

13 февраля 2017, понедельник. 16:02. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему защитник Люк Шоу не попал в заявку на матч 25-го тура АПЛ с «Уотфордом» (2:0).

«Он должен работать и ждать своего шанса. Против «Уотфорда» на скамейке мне нужен был защитник, который может закрыть несколько позиций, поэтому я выбрал Дармиана. Он может сыграть слева или справа, а в случае экстренной необходимости и в центре.

Всё, что я могу сказать, – Люк работает хорошо. Никаких проблем нет, всегда вступает в борьбу, борется за место в составе», — цитирует Моуринью Sky Sports.

В нынешнем сезоне Люк Шоу принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Люк Шоу
Новости. Футбол
13 февраля 2017, понедельник
16:02 Моуринью: Шоу должен упорно трудиться и быть терпеливым
15:46 Эмери: я уверен в «ПСЖ», мы способны создать проблемы «Барселоне»
15:40 В Нижнем Новгороде к чемпионату мира — 2018 отремонтируют 67 дорожных объектов
15:26 Хавбек «ПСЖ» Пасторе может сыграть против «Барселоны» в 1/8 финала ЛЧ
15:20 А. Глеб прибыл в «Крылья Советов» для прохождения медицинского обследования
15:06 «Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Рубином»
15:00 «Рубин» определился с составом на игру против «Спартака»
14:59 «Урал» объявил о продлении контракта с Кулаковым
14:54 Якубко: Смолов не обогнал Кокорина, а даже перепрыгнул
14:40 Для болельщиков КК-2017 в Казани разработают специальные турпакеты
14:38 А. Глеб может вернуться в «Крылья Советов»
14:33 Акинфеев приступил к тренировкам на втором сборе ЦСКА
14:21 Тарханов: иностранные тренеры сборной России просто «срубили» денег и уехали
13:56 Экс-сотрудник «Барселоны»: думаю, между Ибрагимовичем и Месси были трения
13:55 Бутрагеньо не подтвердил информацию о том, что «Реал» ищет голкипера
13:50 Шашков: Зуев в «Крыльях Советов»? Не исключено
13:49 Даудов: Оздоев будет играть в «Тереке» на правах аренды
13:48 «Анжи» на последнем сборе сыграет с клубами из Туркмении и Казахстана
13:42 «Краснодар» подписал контракт на пять лет с воспитанником своей академии
13:23 Оздоев сообщил о переходе из «Рубина» в «Терек»
13:19 Кавани: со стороны «Атлетико» был интерес, но нужно уважать свой контракт
13:15 Гётце не полетел с «Боруссией» Д на матч 1/8 финала ЛЧ с «Бенфикой»
13:11 Агент: на 90% исключено, что Обухов покинет «Кубань» зимой
13:09 «Томь» уволила спортивного директора Кудряшова
12:54 Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» заслуженно находится на шестом месте в АПЛ
12:43 Санчис считает, что Зидану больше нельзя экспериментировать с составом «Реала»
12:36 На матч «Краснодар» — «Фенербахче» будет организован дополнительный транспорт
12:27 Сухина: буду заниматься вопросами трансферов «Локомотива»
12:27 Бен-Арфа – тренеру «ПСЖ»: вы слишком громко кричите, давайте играть
12:26 Альбельда полагает, что у Мораты в «Реале» не будет большой игровой практики
12:24 Лоськов: «Локомотив» должен выиграть кубок, у нас большие долги перед фанатами
12:23 Стала известна зарплата Зозули в «Бетисе»
12:00 Бетанкур, которым интересовался «Зенит», готовится пройти медосмотр в «Ювентусе»
11:49 Роналдиньо считает, что лучшим в мире может стать не Неймар, а Габриэл Жезус
11:42 В Екатеринбурге во время чемпионата мира — 2018 будут запрещены митинги
11:27 «Борнмут» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
11:19 80% болельщиков «Баварии» видят Кана на посту спортивного директора клуба
11:17 У форварда «Марселя» Гомиса диагностировано растяжение связок колена
11:12 Кавани: «ПСЖ» не боится «Барселону», а я не буду созваниваться с Суаресом
11:09 Руководство «Пескары» опровергло информацию об отставке Оддо
11:09 Сухина: буду выполнять функции начальника «Локомотива»
11:06 Видаль надеется, что «Арсенал» будет играть не так, как команды Бундеслиги
10:54 Оздоев: нахожусь на сборе с «Рубином», об аренде в «Терек» ничего не знаю
10:46 Донадони обвинил арбитров матча «Сампдория» — «Болонья» в некомпетентности
10:44 Источник: Оздоев покинул расположение «Рубина» на сборе
Все новости RSS
Уйдёт ли Ал. Миранчук из "Локомотива" этой зимой?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+